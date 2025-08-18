ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Mπόλικη ιστορία σε δύο χρόνια, ετοιμάζεται για την μεγαλύτερη στιγμή της!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Μέσα σε δύο χρόνια – αν και τα θεμέλια μπήκαν από προηγούμενες σεζόν - η Πάφος FC από μία μικρομεσαία ομάδα έχει μετατραπεί σε φουλ πρωταγωνίστρια και κατά πολλούς η πλέον καλύτερη ομάδα στην Κύπρο. Σε αυτή τη διετία η παφιακή ομάδα κατάφερε να κατακτήσει αρχικά το κύπελλο κι έπειτα το πρωτάθλημα, ενώ με την περσινή ευρωπαϊκή της πορεία, κατά την οποία έφθασε μέχρι τους «16» του Conference League, ανέβασε κι άλλο τον πήχη. Στην τρέχουσα περίοδο ετοιμάζεται για την επόμενη μεγάλη στιγμή της. Έφθασε μέχρι τα πλέι οφ του Champions League και έχοντας κλειδωμένη μία θέση στη League Phase του Εuropa League, θα επιχειρήσει στις διπλές αναμετρήσεις με τον Ερυθρό Αστέρα να αναβαθμιστεί και να συμμετάσχει στη League Phase της μεγαλύτερης διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το συγκρότημα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο, ο οποίος έκλεισε ήδη δύο χρόνια στον πάγκο της ομάδας, θα κουνήσει σεντόνι την ερχόμενη Τρίτη, 19 Αυγούστου, όπου στην έδρα του Ερυθρού Αστέρα, του γνωστού μας Βλάνταν Μιλόγεβιτς, θα κυνηγήσει ένα αποτέλεσμα που θα της δίνει το δικαίωμα να έχει το πάνω χέρι ενόψει της ρεβάνς που θα γίνει μία εβδομάδα αργότερα (26/08) στο στάδιο «Αλφαμέγα».

Σημειώνεται ότι η παφιακή ομάδα θα γίνει η τέταρτη κυπριακή ομάδα που θα τεθεί αντίπαλος του Ερυθρού Αστέρα. Προηγουμένως είχαν παίξει απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα οι Απόλλων, Ομόνοια και ΑΠΟΕΛ.

