Mιλόγεβιτς για Πάφο FC: «Απίστευτη ομάδα, δεν φοβόμαστε κανέναν»

Με το απόλυτο στο πρωτάθλημα μετά από τέσσερα παιχνίδια έρχεται ο Ερυθρός Αστέρας στις αναμετρήσεις με την Πάφο FC για τα πλέι οφ του Champions League. Η ομάδα του Βελιγραδίου στους προηγούμενες προκριματικούς γύρους μετρά τρεις νίκες και μία ισοπαλία.

Ο προπονητής της ομάδας, ο γνωστός μας από το πέρασμά του σε Ομόνοια, ΑΠΟΕΛ και Απόλλωνα, Βλάνταν Μιλόγεβιτς, μετά το εκτός έδρας 4-1 επί της Μλάντοστ, ρωτήθηκε και για τις αναμετρήσεις με την παφιακή ομάδα.

«Παίζουμε κόντρα σε μια απίστευτης ομάδα, αλλά δεν φοβόμαστε κανέναν. Θα χρειαστούμε την υποστήριξη των οπαδών και Θα τα δώσουμε όλα. Ας γίνει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού» ανάφερε ο Σέρβος τεχνικός.

Σημειώνεται ότι στον χθεσινό αγώνα πέτυχε χατ τρικ ο Κάται με τρία τέρματα σε ένα δεκάλεπτο (78’πεν., 82’, 87’), ενώ το σκορ είχε ανοίξει στο 45+3’ ο Λούσιτς.