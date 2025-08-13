Οι ώρες διεξαγωγής των αγώνων με τον Ερυθρό Αστέρα

H Πάφος FC με ανάρτησή της ενημέρωσε για τις ημέρες και τις ώρες των αγώνων με τον Ερυθρό Αστέρα για τα πλέι οφ του Champions League. Αναλυτικά:

«Η Πάφος FC θα αντιμετωπίσει τη FK Crvena Zvezda (Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου) για τα play-offs του UEFA Champions League!

1ος Αγώνας: 19 Αυγούστου – 22:00 (Ώρα Κύπρου)

Stadion Rajko Mitić, Βελιγράδι 🇷🇸

2ος Αγώνας: 26 Αυγούστου – 22:00 (Ώρα Κύπρου)

Limassol Stadium, Κύπρος 🇨🇾

«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ»