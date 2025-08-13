Απάντησε και σ΄αυτό η Πάφος
Κάποιοι μπορεί να είπαν πως η περσινή κατάκτηση του πρωταθλήματος από τη Πάφο θα προκαλούσε τόσο ενθουσιασμό που δύσκολα θα ξαναπατούσαν τα πόδια στο έδαφος.
Αυτό είναι η μισή αλήθεια. Γιατί, ναι προκάλεσε τεράστιο ενθουσιασμό η περσινή κατάληξη της σεζόν ωστόσο από τα πρώτα κιόλας παιχνίδια φέτος, αυτή η ομάδα έδειξε να είναι απόλυτα συγκεντρωμένη και κυρίως απαλλαγμένη από τα περσινά πανηγύρια.
Η Πάφος δείχνει ακόμα πιο δυνατή φέτος στον αγωνιστικό χώρο και η δήλωση του Τάνκοβιτς («Δεν φοβόμαστε κανέναν, όποιος κι αν είναι φέρτε τον μέσα») φαίνεται ξεκάθαρα στο χορτάρι.
