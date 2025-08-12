Τάνκοβιτς: «Δεν φοβόμαστε κανέναν, όποιος κι αν είναι φέρτε τον μέσα»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς στην κάμερα της Cablenet μετά τη νέα νίκη της Πάφου επί της Ντιναμό Κιέβου (2-0) και την ιστορική πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League.

«Είναι εκπληκτικό, εκπληκτικό συναίσθημα. Βλέπω πίσω όταν ήρθα εδώ, όλη αυτή η διαδικασία, οι θυσίες, για να απολαύσουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά έχουμε ακόμη έναν γύρο για να φτάσουμε στο όνειρο.

Αν και δεν ξέρουμε ακόμη αν θα είναι ο Ερυθρός Αστέρας, δεν φοβόμαστε κανέναν. Είναι ποδόσφαιρο. Όποιος κι αν είναι φέρτε τον μέσα. Κάναμε ήδη βήματα μπροστά αλλά το όνειρο είναι το Champions League.

Ο κόσμος μας είναι φανταστικός. Αυτό ονειρεύονται οι ποδοσφαιριστές. Αυτούς τους οπαδούς, αυτή την ατμόσφαιρα».