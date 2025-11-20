Αποχώρησε με τραυματισμό στον αστράγαλο ο Οσμάν

Ο Τσέντι Όσμαν στάθηκε άτυχος στην εν εξελίξει αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Ντουμπάι στο ΟΑΚΑ, για την 12η αγωνιστική της Euroleague.

Ο Τούρκος διεθνής υπέστη διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο στα τέλη της πρώτης περιόδου, όταν πάτησε στο πόδι του Αβούντου Αμπάς.

Παρά τον τραυματισμό, ο Όσμαν παρέμεινε στον αγωνιστικό χώρο για να εκτελέσει τις βολές που κέρδισε από το φάουλ και αφού ευστόχησε και στις δύο στη συνέχεια αποχώρησε υποβασταζόμενος προς τα αποδυτήρια.