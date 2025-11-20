ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τρίτη σερί νίκη για τον Παναθηναϊκό με 100άρα επί της Ντουμπάι

Με... τρομακτική απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός σάρωσε 103-82 την Ντουμπάι

Όταν στην τρίτη περίοδο ο Κώστας Σλούκας... θύμισε στον Παναθηναϊκό τι σημαίνει άμυνα, τότε οι «πράσινοι» έδωσαν τέλος στα όνειρα της Ντουμπάι για «διπλό» στο Telekom Center Athens. Το «τριφύλλι» έφτασε στην τρίτη διαδοχική νίκη του με το τελικό 103-82 επί της ομάδας των Εμιράτων, για τη 12η αγωνιστική της Euroleague, βελτιώνοντας το ρεκόρ του σε 8-4 και παραμένοντας σε τροχιά κορυφής. Στον αντίποδα, το σύνολο του Γιούριτσα Γκόλεματς υποχώρησε στο 5-7.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε ρυθμό στην άμυνα στην τρίτη περίοδο, με τον αρχηγό του, Κώστα Σλούκα, να διακρίνεται σε οργάνωση και εκτέλεση και μέσα σ` ένα τετράλεπτο φρόντισε να εκτροχιάσει την Ντουμπάι. Συγκεκριμένα, από το 59-61 που έγραψε ο φωτεινός πίνακας στο 26΄, οι «πράσινοι» απάντησαν με σερί 14-0, με τον Σλούκα να μετράει 7 πόντους σε αυτό το διάστημα και τον Γκραντ να ευστοχεί από τα 6,75 για την πρώτη διψήφια διαφορά στον αγώνα (73-61) στα 16΄΄ για τη λήξη του δεκαλέπτου. Πόση ήταν η συγκομιδή πόντων της Ντουμπάι στο καταστροφικό γι αυτήν τρίτο δεκάλεπτο; Μόλις 14 πόντοι, απόρροια την σκληρής άμυνας του «τριφυλλιού».

Ωστόσο, ακόμη μία νίκη αποδείχθηκε Πύρρειος για τον Παναθηναϊκό, καθώς είδε παίκτη του να αποχωρεί τραυματίας για τα αποδυτήρια. Συγκεκριμένα, ο Τσέντι Όσμαν υπέστη διάστρεμμα στον αριστερό αστράγαλο στα τέλης της πρώτης περιόδου και θα πρέπει να υποβληθεί σε εξετάσεις για να αποδειχθεί το μέγεθος της ζημιάς. Ο Τούρκος φόργουορντ πρόσθεσε το όνομά του στο ιατρικό δελτίο, δίπλα σε αυτά των Ομέρ Γιούρτσεβεν, Βασίλη Τολιόπουλου, Ματίας Λεσόρ και Ρισόν Χολμς.

Στο επιθετικό κομμάτι των νικητών, «καθάρισαν» οι γκαρντ με τους Κέντρικ Ναν (22π.), Κώστα Σλούκα (15π.) και Τζέριαν Γκραντ (15π.) να οδηγούν την επίθεση. Ο Κωνσταντίνος Μήτογλου συμπλήρωσε τη λίστα των... διψήφιων με 10 πόντους. Από την Ντουμπάι, που δεν είχε στη διάθεση της τον Ντουέιν Μπέικον (κάταγμα στον αντίχειρα του δεξιού χεριού), ξεχώρισε ο Μφιοντού Καμπενγκέλε με 18 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 45-48, 75-62, 103-82

 

Πηγή: AΠΕ - ΜΠΕ

 

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ EUROLEAGUE

