«Υπάρχει επιθυμία για ενίσχυση με παίκτη που θα κάνει την διαφορά»

Διαβάστε όσα είπε ο Χριστόφορος Ματθαίου:

Για την ιστορική πρόκριση κόντρα στη Ντιναμό Κιέβου: «Ήταν ένα από τα βράδια που πάνε όλα σωστά, πήραμε την πρόκριση με νίκη και χωρίς να δεχτούμε γκολ. Είναι μεγάλη η εύκαιρα αλλά και η ευθύνη που έχουμε μπροστά μας. Θέλουμε να φέρουμε πίσω τη διοργάνωση στο νησί μας. Δεν έχω λόγια για τον κόσμο, φτάσαμε κοντά σε sold out στη Λεμεσό. Δεν δώσαμε ελπίδες στον αντίπαλο. Νιώσαμε περηφάνια και νιώθουμε έτοιμοι για τη συνέχεια».

Για τον Ερυθρό Αστέρα: «Μιλάμε για μια τεράστια ομάδα, είναι πιο έμπειρη από εμάς. Έχει ένα εξαιρετικό προπονητή που γνωρίζει το κυπριακό ποδόσφαιρο. Έχουν μια καυτή έδρα. Θα είναι μεγάλη πρόκληση. Μόνο με αισιοδοξία θα πάμε. Θα πάμε στον πρώτο αγώνα της Σερβίας με στόχο ένα καλό σκορ».

Για τον Νταβίντ Λουίζ: «Αν κάποιος ανατρέξει στα ΜΜΕ είναι εμφανές ο ενθουσιασμός του. Ανυπομονεί να αγωνιστεί με τη φανέλα της Πάφου, όπως μια εμείς. Είναι μια εβδομάδα με την ομάδα, δεν είναι μακριά. Όταν έρθει στον κατάλληλο βαθμό ετοιμότητας θα τον δούμε να αγωνιστεί».

Για τα στατιστικά στα πρώτα 4 παιχνίδια: «Eίναι προϊόν της τακτικής της προετοιμασίας. Προσπαθούμε να μάθουμε να απολαμβάνουμε να παίζουμε άμυνα. Βγαίνει και στο γήπεδο, ειδικά σε αυτό το επίπεδο. Νομίζω είναι ένα από τα κλειδιά που φτάσαμε μέχρι εδώ και θέλουμε να δώσουμε συνέχεια και με τον Ερυθρό Αστέρα».

Για μεταγραφή επιθετικού: «Δεν γνωρίζω κάτι, δεν είναι κάτι προχωρημένο με κάποιο ποδοσφαιριστή. Υπάρχει επιθυμία για ενίσχυση, για παίκτη που θα κάνει την διαφορά. Η μεταγραφή του Νταβίντ Λουίζ αποδεικνύει ότι όλα είναι πιθανά. Αν αξίζει να γίνει κίνηση και Καταλόγου Β θα γίνει».

Για τον Γκόρτεν και Μιχαήλ: «Τρομερός, ανεπανάληπτος ο Νεόφυτος Μιχαήλ. Ο Γκόρνερ είναι λίγο πίσω και πρέπει να ανεβάσει ρυθμούς. Θα τον δούμε και αυτόν σύντομα».

Για τον Πηλέα: «Αξίζει το χειροκρότημα ο Κώστας Πηλέας, ο προπονητής ανταμείβει την σκληρή δουλεία. Η Πάφος έχει πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές και παίζουν την ώρα που πρέπει».

Για τις ώρες με τον Ερυθρό Αστέρα: «Θα ανακοινωθούν όλα σύντομα. Το μόνο σίγουρο θα αγωνιστούμε την Τρίτη. Θα δώσουμε πληροφορίες σύντομα».

Για τους στόχους της φετινής σεζόν: «Θέλουμε να δώσουμε συνέχεια στην περσινή σεζόν, φέτος θέλουμε να καταφέρουμε ακόμα περισσότερα. Γράφουμε ιστορία, αλλά δεν πρέπει να μιλάμε μόνο για ιστορία αλλά και καθημερινότητα. Δεν τα παρατάμε, πάντα θέλουμε να βελτιωνόμαστε σε όλους τους τομείς».

Για τον Καρσέδο: «Αυτό έχει το ποδόσφαιρο, οι προπονητές είναι οι πρώτοι που αναλαμβάνουν την ευθύνη. Πέρασε από έντονη κριτική και αμφισβητήθηκε όμως η διοίκηση τον στήριξε. Είναι ένας μάθημα για όλες τις ομάδες. Δώσαμε πίστωση χρόνου και πλέον μας ανταμείβει».

Τελικό σχόλιο: «Ελπίζω να συνεχίσουν στον ίδιο δρόμο όλες οι Κυπριακές ομάδες».