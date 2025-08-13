Θεοχάρους: «Δεν είχαμε τον ανάλογο σεβασμό από τους Ουκρανούς και την πάτησαν»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Χάρης Θεοχάρους παραχώρησε δηλώσεις στον απόηχο της ιστορικής πρόκρισης της Πάφου στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ

Διαβάστε όσα είπε ο Γενικός Διευθυντής της Πάφος FC στον Super Sport FM 104.0 

Το πρώτο του σχόλιο: «Είναι πραγματικά συγκινητικό να ακούς από όλον τον κόσμο να λένε τα καλύτερα για την ομάδα σου. Κι αυτό μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Και στους δύο αγώνες είχαμε κάνει πολύ καλή διαχείριση και πριν το γκολ και μετά το γκολ. Η ομάδα δεν πανικοβάλλεται. Έχει αποκτήσει ταυτότητα, μέταλλο. Μπήκαμε με το μαχαίρι στα δόντια από το πρώτο λεπτό. Αν εξαιρέσω ένα 10λεπτο της Ντιναμό Κιέβου που πήγε να πιέσει, είχαμε τον έλεγχο».

Για την απόδοση όλων των παικτών που ήταν εξαιρετική: «Δεν είναι εύκολο. Γίνεται μεγάλη διαχείριση. Εννοείται ότι ο καλός παίκτης θέλει να αγωνίζεται, όμως όσο γίνεται να είσαι και δίκαιος, προσπαθεί ο Καρσέδο να είναι δίκαιος. Βλέπει παίκτες, όπως ο Πηλέας που κάνει σπουδαία αρχή, το ίδιο και ο Νεόφυτος γι’ αυτό δεν εγγράφηκε στη λίστα ο νέος τερματοφύλακας. Δεν το λέμε απλά για να το λέμε, υπάρχει ποιότητα και πλούσιο ρόστερ και υπάρχει συναγωνισμός, άρα χρειάζεται και διαχείριση σε ένα κομμάτι που όλοι προσπαθούμε να βοηθήσουμε».

Για τον στόχο της League Phase του Champions League: «Και η Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι μεγάλη ομάδα, και η Ντιναμό Κιέβου και ο Ερυθρός Αστέρας. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά ποιοι είμαστε. Δεν είχαμε τον ανάλογο σεβασμό από τους Ουκρανούς και την πάτησαν. Οι δηλώσεις τους έδειχναν ότι είτε εύκολα, είτε δύσκολα θα έπαιρναν την πρόκριση. Σε αυτό το επίπεδο οι αποστάσεις των ομάδων έχουν μικρύνει πολύ. Τώρα οι ομάδες θα μας προσέχουν περισσότερο».

Για το κεφάλαιο ενίσχυση με επιθετικό: «Δεν είναι απαραίτητα. Αυτή τη στιγμή το ρόστερ είναι αρκετά ισορροπημένο. Έτσι και αλλιώς έχουμε βρει ένα τεράστιο επιθετικό, τον Ντράγκομιρ (γέλια). Υπάρχουν επιθετικοί, όμως έχουμε πει ότι από τα παιχνίδια της Ευρώπης θα δούμε που υπάρχουν ελλείψεις. Θεωρώ όμως πως είμαστε πλήρεις».

Για τα παιχνίδια με τον Ερυθρό Αστέρα: «Είναι μια μικρογραφία Παφιακού σταδίου το γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα. Μια έδρα που φημίζεται για το φανατικό κοινό. Είναι εμπειρία για εμάς. Θα πάμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να διεκδικήσουμε αποτέλεσμα, για να μπορούμε να διεκδικήσουμε την πρόκριση στην έδρας μας. Θεωρώ πως ο Ερυθρός Αστέρας είναι καλύτερος από τη Ντιναμό Κιέβου».

Για την πρόκριση στη League Phase του Europa League ό,τι κι αν γίνει: «Ακόμη δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Είναι τόσο σύντομοι οι αγώνες και δεν το συνειδητοποιήσαμε. Ακόμη δεν αποφασίσαμε αν θα ζητήσουμε αναβολή του αγώνα της πρεμιέρας».

Για την παρουσία των οπαδών: «Είμαστε σίγουροι πως θα έχουμε ακόμη περισσότερο κόσμο στο εντός έδρας με τον Ερυθρό Αστέρα. Να μην ξεχνάμε ότι χθες ήταν 12 Αυγούστου και ότι είναι μετακίνηση».

Για τον Νταβίντ Λουίζ: «Είναι ένας ταπεινός και απλός άνθρωπος. Ήταν εκεί, στα αποδυτήρια πριν τον αγώνα. Είναι στις προπονήσεις πρώτος και τελευταίος να φύγει. Είναι μεγάλη προσωπικότητα και είμαστε σίγουροι πως θα μας δώσει πάρα πολλά και εντός και εκτός αγωνιστικών χώρου. Εννοείται πως θα πρέπει να διεκδικήσει τη φανέλα. Με τους Λουκάσεν και Γκολδάρ θα έχει δύσκολο έργο».

Για πριμ: «Έτσι και αλλιώς μπήκαν αρκετά λεφτά στο ταμείο. Νομίζω κάτι θα πάρουν».

 

