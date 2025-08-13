Μιλόγεβιτς: «Ξέρω πολύ καλά τη Πάφο, μαζί με τον Άρη έχουν φέρει μία νέα ενέργεια»

Διαβάστε όσα είπε ο Σέρβος τεχνικός για την ομάδα του Καρσέδο με την οποία ο Ερυθρός Αστέρας θα τεθεί αντιμέτωπος στο πλαίσιο των Πλέι Οφ του Τσάμπιονς Λιγκ.

«Την ξέρω πολύ καλά, είναι ομάδα με σωστή ανάλυση και δεν αφήνει τίποτα στην τύχη. Το κυπριακό πρωτάθλημα δεν είναι εύκολο. Μαζί με τον Άρη Λεμεσού έχουν φέρει νέα ενέργεια. Σταθερός σύλλογος, εξαιρετική βάση, σοβαρές επενδύσεις ενώ άκουσα πως θέλουν να φτιάξουν νέο γήπεδο. Έχουν παίκτες όπως ο Τάνκοβιτς , ο Σούνιτς, ο Όρσιτς, ο Μπρούνο, ο Άντερσον… Πολύ καλή ομάδα, εξαιρετικά γρήγορη και καλά στημένη. Δεν είναι τυχαία στα πλέι-οφ».