Καρσέδο: «Μπορούμε και πιο ψηλά, δικαιούμαστε να ονειρευόμαστε»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο προπονητής της Πάφου Χουάν Κάρλος Καρσέδο στην κάμερα της Cablenet μετά τη νίκη της ομάδας του με 2-0 επί της Ντιναμό Κιέβου και τη μεγάλη πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League.

Αναλυτικά...

«Mια απίθανη βραδιά. Ήμασταν τυχεροί γιατί θέλαμε να ξεκινήσουμε δυνατά, προηγηθήκαμε στην πρώτη μας φάση κι αυτό μας έδωσε πολλή αυτοπεποίθηση.

Θέλαμε να πιέσουμε από το πρώτο λεπτό. Ξέραμε ότι μπορούσαμε να παίξουμε με ένταση. Είχαμε χώρους. Πιέσαμε πολύ καλά, κρατήσαμε την μπάλα και είχαμε ευκαιρίες.

Είχαμε ξεκάθαρο πλάνο. Θέλαμε να προσπαθήσουμε να επιτεθούμε, να παίξουμε το ποδόσφαιρό μας και να χρησιμοποιήσουμε τους χώρους.

Αυτή η ομάδα βελτιώνεται πολύ. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Μπορούμε να πάμε και πιο ψηλά. Δικαιούμαστε να ονειρευόμαστε, συγκεντρωμένα και ταπεινά.

Ξέρουμε πως αγωνίζεται (σ.σ. ο Βλάνταν Μιλόγεβιτς, προπονητής του Ερυθρού Αστέρα που αναμένεται να αντιμετωπίσει η Πάφος) και θα προσπαθήσουμε να ετοιμάσουμε πλάνο για να τον αντιμετωπίσουμε».