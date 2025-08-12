Σούνιτς: «Φυσικά είμαστε αισιόδοξοι για Champions League»

Διαβάστε όσα δήλωσε ο Ιβάν Σούνιτς στην κάμερα της Cablenet μετά τη νέα νίκη της Πάφου επί της Ντιναμό Κιέβου (2-0) και την ιστορική πρόκριση στα πλέι οφ του Champions League.

«Είναι εκπληκτικό συναίσθημα. Αξίζαμε να περάσουμε. Συγχαρητήρια σε όλους. Κάναμε εξαιρετική εμφάνιση.

Αμυνθήκαμε όλοι μαζί, επιτεθήκαμε όλοι μαζί, ήμασταν συμπαγείς. Αυτό είναι το κλειδί ιδίως στο Champions League.

Φυσικά είμαστε αισιόδοξοι για πρόκριση στο Champions League. Θα ξεκουραστούμε τώρα, θα προετοιμαστούμε για όποιον αντιμετωπίσουμε και μπορούμε να περάσουμε στο Champions League».