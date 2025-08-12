ΒΙΝΤΕΟ: Ο Κορέια «κλείδωσε» τη μεγάλη πρόκριση!

Αυτή η πρόκριση δεν χάνεται!

Με τον Κορέια να σκοράρει στο 55΄ για το 2-0 της Πάφου, η ομάδα του Καρσέδο... κλείδωσε σε μεγάλο βαθμό το εισιτήριο για τα πλέι οφ του Champions League, δεδομένου ότι πήρε προβάδισμα τριών τερμάτων (σ.σ. νίκησε 1-0 στο πρώτο ματς).

Μετά από γύρισμα του Όρσιτς ο Κορέια σκόραρε με γυριστό στην κλειστή γωνία του Νεσέρετ εν μέσω έξαλλων πανηγυρισμών από τον κόσμο της Πάφου που θα δει την ομάδα του να... κουνάει σεντόνι υπό τον ήχο του ύμνου του Champions League, στα πλέι οφ της διοργάνωσης απέναντι σε Ερυθρό Αστέρα ή Λεχ Πόζναν.

Δείτε το γκολ της Πάφου: