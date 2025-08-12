Εξασφάλισε 10+ εκατομμύρια ευρώ η Πάφος και πάει για το... χρυσάφι!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η μεγάλη πρόκριση της Πάφου στα πλέι οφ του Champions League και το γεγονός ότι έχει εξασφαλίσει πλέον θέση τουλάχιστον στη League Phase του Europa League, «γεμίζει» τα ταμεία των πρωταθλητών μας.

Είναι ενδεικτικό ότι, στο χειρότερο πλέον σενάριο, η παφιακή ομάδα εξασφαλίζει ως μπόνους 8,6 εκατομμύρια ευρώ ενώ τα συνολικά της έσοδα δεδομένα θα ξεπεράσουν τα δέκα εκατομμύρια!

Συγκεκριμένα, η Πάφος, σε περίπτωση μη πρόκρισής της στο Champions League, θα λάβει 4,31 εκατ. ευρώ για τη συμμετοχή στη League Phase του Europa και 4,29 εκατ. για τη συμμετοχή στα πλέι οφ του Champions League (το εν λόγω μπόνους το παίρνουν μόνο οι ηττημένοι των πλέι οφ).

Από εκεί και πέρα, για κάθε ενδεχόμενη νίκη στη League Phase του Europa League θα παίρνει 450.000 ευρώ και για κάθε ισοπαλία 150.000. Περαιτέρω, η Πάφος θα έχει εγγυημένες ακόμη 297 χιλιάδες ευρώ, όσα το μερίδιο του value pillar (συνδυασμός των πρώην «market value» και «coefficient shares»), με την τελευταία ομάδα στην κατάταξη τoυ value pillar να παίρνει ένα μερίδιο, την προτελευταία δύο μερίδια κ.ο.κ. μέχρι την πρώτη που θα λάβει 36 μερίδια. Με τον ίδιο τρόπο θα δοθούν τα μερίδια κατάταξης (league ranking shares) τα οποία ανέρχονται σε 75.000 ευρώ έκαστο. Τα πιο πάνω αφορούν μόνο τα μπόνους της UEFA, με την Πάφο να έχει επιπρόσθετα έσοδα από πωλήσεις εισιτηρίων, χορηγούς κ.ο.κ.

Βεβαίως, εάν η ομάδα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο αποκλείσει και τον επόμενο αντίπαλό της (Ερυθρό Αστέρα ή Λεχ Πόζναν) και εισέλθει στη League Phase του Champions League, τα εκατομμύρια θα... ανέλθουν σε πολύ ψηλότερα επίπεδα: θα εξασφαλίσει αυτομάτως ως μπόνους 18,62 εκατομμύρια ευρώ (18.620.000), ενώ θα λάβει επιπροσθέτως 2,1 εκατ. για κάθε νίκη και 700.000 για κάθε ισοπαλία! Eπιπλέον, τα μερίδια του value pillar ανέρχονται σε 935.000 ευρώ το κάθε ένα και τα μερίδια κατάταξης σε τουλάχιστον 275.000 ευρώ.

 

 

 

 

 

Διαβαστε ακομη