ΒΙΝΤΕΟ: Καλωσόρισε την Ντιναμό με... γκολ από το 2΄ η Πάφος!

Με γκολ από τα αποδυτήρια ξεκίνησε η Πάφος τη σπουδαία ρεβάνς με την Ντιναμό Κιέβου στο «Alphamega»!

Μόλις στο 2ο λεπτό η ομάδα του Καρσέδο άνοιξε το σκορ με τον Όρσιτς και πήρε προβάδισμα δύο τερμάτων (μετά τη νίκη της με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι), φτάνοντας πλέον ακόμη πιο κοντά στα πλέι οφ του Champions League!

Μετά από βαθιά μπαλιά του Λούκασεν ο Ντράγκομιρ πήγε πλάγια και παρέσυρε μαζί του τον τερματοφύλακα Νεσέρετ, έδωσε με τακουνάκι στον Τάνκοβιτς, το πλασέ του τελευταίου βρήκε σε αντίπαλο και σε δεύτερο χρόνο γύρισε στον ελεύθερο Όρσιτς που από το δεύτερο δοκάρι πλάσαρε στα δίχτυα.

Δείτε το γκολ: