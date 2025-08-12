ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΦΩΤΟ: Ο κόσμος της Πάφου στο ιστορικό ραντεβού

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΦΩΤΟ: Ο κόσμος της Πάφου στο ιστορικό ραντεβού

Περισσότεροι από 7.000 φίλαθλοι της Πάφου αναμένεται να βρεθούν στο «Alphamega Stadium» για το ιστορικό ραντεβού με την Ντιναμό Κιέβου, όπου η ομάδα του Καρσέδο αποκλείοντας τους Ουκρανούς (τους οποίους νίκησε 1-0 εκτός έδρας) θα βρεθεί για πρώτη φορά στα πλέι οφ του Champions League, εξασφαλίζοντας θέση τουλάχιστον στη League Phase του Europa League.

Ήδη οι εξέδρες του σταδίου ξεκίνησαν να γεμίζουν και πιο κάτω μπορείτε να δείτε κλικς από την παρουσία του κόσμου της Πάφου.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

ΒΙΝΤΕΟ: Καλωσόρισε την Ντιναμό με... γκολ από το 2΄ η Πάφος!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

ΦΩΤΟ: Ο κόσμος της Πάφου στο ιστορικό ραντεβού

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μεταγραφή ύψους 2 εκατ. ευρώ για τον Στέλιο Ανδρέου!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

LIVE: Πάφος - Ντιναμό Κιέβου 1-0

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η Γαλατασαράι ψάχνει το «μπαμ» με Έντερσον και η Μάντσεστερ Σίτι κοιτάζει Ντοναρούμα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πορεύεται με Γιανέφσκι η Ε.Ν. Ύψωνα

FREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

|

Category image

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ στο φιλικό με τον Ακρίτα

ΑΕΛ

|

Category image

Με μία αλλαγή η ενδεκάδα της Πάφου για τη μεγάλη μάχη με την Ντιναμό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μητέρα Χολμς: «Ο γιος μου θα φέρει καταιγίδα στην Ευρωλίγκα - Πάμε, Παναθηναϊκέ»!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Κρίσταλ Πάλας για UEFA και CAS: «Μας έδειξαν ότι η αθλητική αξία δεν έχει νόημα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν το… κουνάει ο Κασάδο από την Μπαρτσελόνα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Πόζαρε με Πρόδρομο και Αλμέιδα ο Ρόσα και επισημοποιήθηκε ο γάμος!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο άξονας το κλειδί στη Νέα Φιλαδέλφεια

ΑΡΗΣ

|

Category image

Οι ρεφ που ορίστηκαν στα πολλά φιλικά των επόμενων ημερών

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Φλερτάρει με το 20άρι η Ανόρθωση

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη