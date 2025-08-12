ΦΩΤΟ: Ο κόσμος της Πάφου στο ιστορικό ραντεβού

Περισσότεροι από 7.000 φίλαθλοι της Πάφου αναμένεται να βρεθούν στο «Alphamega Stadium» για το ιστορικό ραντεβού με την Ντιναμό Κιέβου, όπου η ομάδα του Καρσέδο αποκλείοντας τους Ουκρανούς (τους οποίους νίκησε 1-0 εκτός έδρας) θα βρεθεί για πρώτη φορά στα πλέι οφ του Champions League, εξασφαλίζοντας θέση τουλάχιστον στη League Phase του Europa League.

Ήδη οι εξέδρες του σταδίου ξεκίνησαν να γεμίζουν και πιο κάτω μπορείτε να δείτε κλικς από την παρουσία του κόσμου της Πάφου.