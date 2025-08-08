Έριξε πεντάρα πριν την Πάφο η Ντιναμό Κιέβου!
Η Ντιναμό Κιέβου έκανε το το 2Χ2 στο πρωτάθλημα και παραμένει στην κορυφή με έξι βαθμούς.
Οι Ουκρανοί επικράτησαν με 5-1 εκτός έδρας της FC Rukh Vynnyky στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και έρχονται με ανεβασμένη την ψυχολογία στην Κύπρο για τον επαναληπτικό αγώνα με την Πάφο.
duardo Guerrero🇵🇦 jugó todo el partido con el Dynamo Kiev y dio una asistencia.— 𝐋𝐞𝐨𝐧𝐚𝐫𝐝𝐨 𝐀𝐠𝐮𝐢𝐥𝐚𝐫 (@leoaguilar_29) August 8, 2025
GANARON 5-1 😅 pic.twitter.com/9RahQzwn66