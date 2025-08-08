ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έριξε πεντάρα πριν την Πάφο η Ντιναμό Κιέβου!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έριξε πεντάρα πριν την Πάφο η Ντιναμό Κιέβου!

Η Ντιναμό Κιέβου έκανε το το 2Χ2 στο πρωτάθλημα και παραμένει στην κορυφή με έξι βαθμούς.

Οι Ουκρανοί επικράτησαν με 5-1 εκτός έδρας της FC Rukh Vynnyky στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και έρχονται με ανεβασμένη την ψυχολογία στην Κύπρο για τον επαναληπτικό αγώνα με την Πάφο.

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπασκετική πανδαισία στο «Σπύρος Κυπριανού» και τεστ ενόψει EuroBasket 2025

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

H μεταγραφή του Σεβαλιέ οδηγεί τον Ντοναρούμα στην... Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος εποχής για την Φίτεσε, έπεσε στο κενό η έφεσή της!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H νέα ευκαιρία για Αυγουστή να διαπιστώσει που βαδίζει ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Η φιλική μάχη στο ΓΣΠ και η μπασκετική ματσάρα - To τηλεοπτικό μενού του Σαββάτου (09/08)

TV

|

Category image

Νικηφόρο «ποδαρικό» για τη Σάκκαρη  στο Σινσινάτι

Τένις

|

Category image

Premier League: Τίτλοι τέλους για το LGBTQ+ περιβραχιόνιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παρουσίασε την τρίτη φετινή της εμφάνιση η Ρεάλ Μαδρίτης!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΑΕΛ - ΕΝΠ: Ισοπαλία με γκολ νωρίς και στο φινάλε

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κεκλεισμένων στο «ΠΑΠ»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ανακοίνωση Ανόρθωσης για το Τουρνουά Προσφυγιάς: «Γραφειοκρατικές καταστάσεις, προς τι όλη αυτή η αυστηρότητα;»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Χολμς: «Ήρθα στον Παναθηναϊκό για να νικήσω - Ανυπομονώ για την ατμόσφαιρα του ΟΑΚΑ»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΦΩΤΟΣ: Η τεράστια φανέλα στο πέταλο

ΑΕΛ

|

Category image

Έντονος στο πρώτο εντός

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λεβαντόφσκι και Γιαμάλ παραβίασαν κανονισμούς του ντόπινγκ κοντρόλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη