Μπορεί το περασμένο καλοκαίρι ο Ντέρικ Λούκασεν να αποχώρησε από το νησί μας και την Πάφο FC για να αγωνιστεί στον Ερυθρό Αστέρα, όμως το όνομά του συνεχίζει να απασχολεί.

Θυμίζουμε ότι προτού κλείσει στην ομάδα της Σερβίας, προσπάθησε να τον κρατήσει η παφιακή ομάδα – για την οποία κατά καιρούς λέγεται ότι βλέπει τις πιθανότητες επιστροφής του -, ενώ ακούστηκαν διάφορες φήμες και για βλέψεις από την Ομόνοια να τον ντύσει στα χρώματά της.

Αυτή τη φορά, δημοσίευμα στη Σερβία μπλέκει και τον ΑΠΟΕΛ. Συγκεκριμένα, το Max-Sport υποστηρίζει ότι οι γαλαζοκιτρίνοι έχουν στη λίστα τους τον Λούκασεν και μάλιστα σημειώνεται ότι έχουν ρωτήσει για τα δεδομένα του παίκτη.

Εμπόδιο σαφώς το υψηλό συμβόλαιο του παίκτη, για τον οποίο αναφέρεται ότι είναι στις 800.000 τον χρόνο, ενώ έχει ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Πάντως, είναι φανερό, με βάση τα στατιστικά του, ότι ο Λούκασεν δεν βρήκε τη θέση που έψαχνε ως βασικός στον Ερυθρό Αστέρα, παίζοντας μόλις στα πέντε από τα 16 παιχνίδια πρωταθλήματος μέχρις στιγμής. Επιπλέον έχει και πέντε παρουσίες σε ευρωπαϊκά παιχνίδια.