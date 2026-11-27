Απολυπτικός ο Νταβίντ Λουίζ σε συνέντευξή του στο gazzetta.gr.

Ο ποδοσφαιριστής της Πάφου αναφέρθηκε στα πάντα όσον αφορά την καριέρα του. Φυσικά μίλησε για την επιλογή του να έρθει στην Κύπρο αλλά και τα πλάνα του για το μέλλον.

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Τι σε οδήγησε να έρθεις στην Κύπρο;

«Ήξερα για το project πριν από κάποια χρόνια και ο πρόεδρος μου είχε πει ότι αν ποτέ θελήσω να παίξω εκεί ή να τελειώσω την καριέρα μου ή να κάνω τα πρώτα μου βήματα ως προπονητής, να έρθω. Μετά από 1,5 χρόνο πραγματικά δεν μετανιώνω καθόλου που αποφάσισα να έρθω. Είναι υπέροχα εδώ. Μου αρέσει η πόλη, μαθαίνω ελληνικά, είναι υπέροχο μέρος, λατρεύω να παίζω και το κορμί μου αντέχει σε αυτό το επίπεδο. Είμαι ο πρώτος που φτάνει και ο τελευταίος που φεύγει, κάνουμε πλάκα με τα παιδιά. Προσπαθώ να μοιράσω την εμπειρία μου και τη χαρά μου για το άθλημα στους ανθρώπους που δουλεύουν στην ομάδα. Είναι το feeling ότι είμαι στο καλύτερο μέρος».

Μετά το ποδόσφαιρο τι ακολουθεί για σένα;

«Θέλω να γίνω προπονητής. Πιστεύω ότι θα γίνω. Έχω ήδη έναν παίκτη (έδειχνε τον βιντεογράφο της Πάφου, Άντρι). Μου αρέσει να βοηθάω τους ανθρώπους να πετυχαίνουν τα όνειρα τους. Δεν είναι μόνο στο ποδόσφαιρο. Οπότε για αυτό θέλω να γίνω και προπονητής. Να μεταφέρω το πάθος μου και στους άλλους και ήδη διαβάζω πολύ για να ξέρω τον τρόπο να το κάνω. Δεν είναι τακτική αλλά και ο ανθρώπινος παράγοντας».