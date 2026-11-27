Αυτό που είπαμε τις προηγούμενες ημέρες είναι πως η Μίντιλαντ δίνει μία ευκαιρία στην Πάφο με νίκη να πάρει μιαν ανάσα.

Τελικά, η ομάδα του Ρικάρντο Σα Πίντο δέχτηκε άλλη μία ήττα και όμως συμβαίνει τέτοιου είδους περιπτώσεις, η μουρμούρα και η αμφισβήτηση είναι ακόμα εντονότερες. Ουσιαστικά, όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα είναι πλέον Χ2!

Η διοίκηση από την πλευρά της είχε τονίσει πως υπάρχει προβληματισμός για την εικόνα της ομάδας και πριν το παιχνίδι με τους Δανούς.

Τώρα, μένει να δούμε εάν αυτός ο προβληματισμός που δεδομένα «αγγίζει» τον Σα Πίντο είναι σε τέτοιο βαθμό που προκαλέσει δραστικές αποφάσεις και κινήσεις...