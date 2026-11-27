Όλα... Χ2
ΓΗΠΕΔΟ
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Άλλο ένα κακό αποτέλεσμα για την Πάφο, αυτή τη φορά στην Ευρώπη και το Conference League
Αυτό που είπαμε τις προηγούμενες ημέρες είναι πως η Μίντιλαντ δίνει μία ευκαιρία στην Πάφο με νίκη να πάρει μιαν ανάσα.
Τελικά, η ομάδα του Ρικάρντο Σα Πίντο δέχτηκε άλλη μία ήττα και όμως συμβαίνει τέτοιου είδους περιπτώσεις, η μουρμούρα και η αμφισβήτηση είναι ακόμα εντονότερες. Ουσιαστικά, όλα αυτά τα αρνητικά συναισθήματα είναι πλέον Χ2!
Η διοίκηση από την πλευρά της είχε τονίσει πως υπάρχει προβληματισμός για την εικόνα της ομάδας και πριν το παιχνίδι με τους Δανούς.
Τώρα, μένει να δούμε εάν αυτός ο προβληματισμός που δεδομένα «αγγίζει» τον Σα Πίντο είναι σε τέτοιο βαθμό που προκαλέσει δραστικές αποφάσεις και κινήσεις...