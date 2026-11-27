Δυστυχώς έτσι είναι αυτό το επίπεδο...
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η Ομόνοια επιστρέφει στην Κύπρο δεχόμενη την ήττα από την Γιουβέντους στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Europa League
Οι πράσινοι πραγματοποίησαν μία πολύ καλή εμφάνιση στην μεγαλύτερη διάρκεια του πρώτου μέρους. Δυστυχώς όμως σε αυτό το επιπεδο, για να πάρει μία ομάδα τύπου... Ομόνοιας αποτέλεσμα κόντρα σε έναν από τους κορυφαίους συλλόγους της Ευρώπης θα πρέπει να κάνει το τέλειο παιχνίδι. Όταν η Γιουβέντους ανέβασε στροφές κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι φτάνοντας σε μία επιβλητική νίκη.