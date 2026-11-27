Η ήττα από την Γιουβέντους ανήκει ήδη στο παρελθόν. Η Ομόνοια γνώριζε εξ αρχής ότι το έργο θα ήταν δύσκολο.

Η εικόνα των φιλοξενούμενων ήταν εξαιρετική σχεδόν σε όλο το πρώτο μέρος όμως δυστυχώς δεν κατάφεραν να δώσουν συνέχεια.

Από εκεί και πέρα, το βλέμμα έχει στραφεί ήδη στο εκτός έδρας παιχνίδι της 11ης αγωνιστικής με τη Νέα Σαλαμίνα την ερχόμενη Δευτέρα.

Η αποστολή της Ομόνοιας παραμένει στην Ιταλία με τους παίκτες να προπονούνται εκεί πριν πάρουν τον δρόμο της επιστροφής (απόψε το βράδυ).

Ο Χένινγκ Μπεργκ, με την επιστροφή της ομάδας στο νησί, θα έχει άλλες δύο μέρες προπονήσεων.