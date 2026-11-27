Πριν από μερικούς μήνες, έσκασε η «βόμβα» στην Premier League, με την ενοχή της Μάντσεστερ Σίτι για σωρεία οικονομικών παραβάσεων (114 στον αριθμό), από το 2009 ως το 2018.

Την απόφαση πήρε μια ανεξάρτητη αρχή, με τους «πολίτες» να ασκούν έφεση, εν αναμονή της ετυμηγορίας για τις κυρώσεις που θα αντιμετωπίσουν.

Η τιμωρία ενδέχεται να είναι πολύ βαριά για τους 10 φορές πρωταθλητές Αγγλίας. Μπορεί να κυμανθεί από μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και απαγόρευση μεταγραφών για ένα εύλογο διάστημα, μέχρι και υποβιβασμό από την Premier League και αφαίρεση τίτλων που κατακτήθηκαν στο διάστημα των παραβάσεων.

Οι αντίπαλοι της Σίτι στην Premier League, περιμένουν με... ανυπομονησία την τελική απόφαση, ωστόσο ορισμένοι εξ αυτών, δεν αρκούνται μόνο σε αυτό.

Οπως αναφέρει το BBC, ορισμένοι ιδιοκτήτες μεγάλων συλλόγων στην Αγγλία, επιθυμούν πέρα από την ποινή της ομάδα του Μάντσεστερ, την πώληση του συλλόγου, ως παραδειγματική τιμωρία στους ιδιοκτήτες της.\\Συγκεκριμένα, θεωρούν ότι οποιαδήποτε τιμωρία της Σίτι, αν παραμείνει στο τιμόνι της η υπάρχουσα διοίκηση, θα είναι άνευ ουσίας, αφού δεν θα έχουν «πληρώσει» οι πραγματικοί ένοχοι. Την εν λόγω άποψη δεν συμμερίζονται όλοι οι ιδοκτήτες των ομάδων της Premier League, ωστόσο την υποστηρίζουν αρκετοί εξ αυτών.

Θυμίζουμε ότι ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Σίτι είναι το Abu Dhabi United Group, μια ιδιωτική επενδυτική εταιρεία, που ανήκει στον Σεΐχη Μανσούρ, αντιπρόεδρο και αναπληρωτή πρωθυπουργό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

athletiko.gr