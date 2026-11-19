Παίρνει παράταση και μάλιστα αρκετή η επιστροφή του Νίκολας Μουμί Ενγκαμαλέου.

Ο ποδοσφαιριστής της Πάφου ήταν εκτός επιλογών το τελευταίο χρονικό διάστημα λόγω τραυματισμού, ωστόσο ένας νέος τον ανάγκασε να περάσει την πόρτα του χειρουργείου στην Ιταλία.

Ο 32χρονος αποτελεί σημαντική μονάδα για τον Σα Πίντο, ωστόσο θα τον στερηθεί από τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις. Μάλιστα, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί το ακριβές χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα απουσιάσει.