Η επιδίωξη για την Πάφος FC να πετύχει δεύτερη συνεχόμενη νίκη, για πρώτη φορά στην τρέχουσα σεζόν, περνάει από το ΑΕΚ Αρένα, όπου το απόγευμα του Σαββάτου (22/11, 16:00) θα αντιμετωπίσει την Ομόνοια Αραδίππου.

Το παιχνίδι έχει την ιδιαιτερότητα ότι στον πάγκο των γηπεδούχων θα κάνει ντεμπούτο στη δεύτερη θητεία του ο Μαρίνος Σατσιάς, στη 10η αναμέτρηση κατά την οποία οι κυπελλούχοι θα βρεθούν απέναντι στον Κύπριο τεχνικό.

Η παφιακή ομάδα έκτισε ένα θετικό σερί καθώς στις τελευταίες εφτά αναμετρήσεις κόντρα στον Μαρίνο Σατσιά κέρδισε, και μάλιστα τις πλείστες χωρίς να δεχθεί γκολ. Στην περσινή σεζόν, όταν ήταν και πάλι στην ομάδα της Αραδίππου, η Πάφος FC νίκησε δύο φορές με 2-0.

Προηγουμένως, τον είχε κερδίσει ως προπονητή της ΑΕΛ (4-0), του Εθνικού (4-3), της Ένωσης (0-2, 3-0) και της Δόξας (2-1).

Με την ομάδα της Κατωκοπιάς ο Σατσιάς είχε πετύχει την πρώτη και μοναδική του νίκη σε βάρος της Πάφος FC (1-0), τον Μάρτιο του 2021. Λίγους μήνες προηγουμένως, τον Δεκέμβριο του 2020, στο πρώτο συναπάντημά τους, όντας στον πάγκο του Ερμή, έφεραν ισοπαλία 1-1.