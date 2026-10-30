Χρειάζεται ένα τέλειο ξέσπασμα

Αγνοώντας το τρίποντο στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια της, έχοντας δύο 0-0 στο πρωτάθλημα με ΑΠΟΕΛ και Νέα Σαλαμίνα και μία ήττα από την Αταλάντα (3-1) και μία εντός έδρας ισοπαλία (1-1) με τη Ρίγα στη League Phase του Conference League, η Πάφος FC έχει ανάγκη να... ξεσπάσει. Η παφιακή ομάδα βρίσκεται υπό πίεση το τελευταίο διάστημα και θέλει επειγόντως ένα τρίποντο για να αποδείξει ότι έχει ακόμη δυνατότητες να διεκδικήσει πράγματα.

Για την παραπέρα πορεία της τόσο στο πρωτάθλημα όσο και στην ευρωπαϊκή διοργάνωση είναι σημαντικό να μπορέσει να πάρει το μέγιστο στα παιχνίδια που ακολουθούν. Αρχής γενομένης με τον Απόλλωνα το ερχόμενο Σάββατο στο στάδιο «Αλφαμέγα» (31/10, 17:00). Έπειτα θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για να αντιμετωπίσει την Τβέντε (05/11, 22:00) γνωρίζοντας ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται εκτός των θέσεων που δίνουν εισιτήριο πρόκρισης. Μετά από αυτούς τους δύο αγώνες, θα δώσει το εντός έδρας παιχνίδι (08/11) κόντρα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου, προτού πάρει ανάσες λόγω της διακοπής για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.

*Την Τετάρτη η Κ19 της Πάφος FC αγωνίστηκε στην Πορτογαλία, για τα προκριματικά του UEFA Youth League, κι άντεξε για 56’, αφού από εκείνο το λεπτό η Μπενφίκα άνοιξε τον χορό των τερμάτων, κερδίζοντας εντέλει με 6-0. Η ρεβάνς είναι την Τετάρτη (04/11) το μεσημέρι στην Κύπρο.