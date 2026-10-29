Η επιθετική γύμνια επισκιάζει την άμυνα

Oι χαμένοι βαθμοί για την Πάφος FC (εννιά στο σύνολο), με τα μόλις εφτά γκολ ενεργητικό, έχουν... στείλει σε δεύτερη μοίρα το άριστο στατιστικό στην αμυντική γραμμή. Το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο, δέχθηκε μόλις τρία γκολ στο πρωτάθλημα και τα δύο προήλθαν από την ΑΕΛ (0-2) ενώ το άλλο ήταν στο διπλό επί της Ανόρθωσης (1-3).

Δηλαδή στα πέντε από τα εφτά δεν παραβιάστηκε η εστία του Μαγιέσκι, ο οποίος έχει βάλει το λιθαράκι του, τουλάχιστον για να μην χάνει η ομάδα του, αφού έφερε ως τώρα τρεις φορές 0-0. Και ας χρειάστηκε όλο αυτό το διάστημα ο Σα Πίντο να κάνει... πειράματα στην αμυντική γραμμή λόγω των πολλών και συνεχόμενων τραυματισμών. Για παράδειγμα, απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, ήταν εκτός τόσο ο Γκολντάρ όσο και ο Λουίζ. Σίγουρα, αυτό το στατιστικό θέλει να το συνεχίσει, αλλά απαιτείται να φτιάξει το πρόβλημα στη γραμμή κρούσης αφού, εφόσον δεν σκοράρεις, δεν κερδίζεις.

Η Πάφος δοκιμάζεται το Σάββατο στο «Αλφαμέγα» απέναντι στον Απόλλωνα, σε έναν αγώνα που για να έρθει το διπλό, πρέπει όλες οι γραμμές να δουλέψουν στην... εντέλεια. Και πάλι υπάρχουν προβλήματα για την τεχνική ηγεσία που δεν υπολογίζει στους Πέπε, Γκολντάρ και Ενγκαμαλέου. Και οι τρεις είναι απομακρυσμένο να προλάβουν και τον αγώνα που θα ακολουθήσει για την Ευρώπη (05/11) απέναντι στην Τβέντε για την 3η αγωνιστική της League phase του Conference League.