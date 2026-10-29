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BINTEO: Κέρδισε τις εντυπώσεις ο μικρός Ισάακ στο προπονητικό της Πάφου

ΓΗΠΕΔΟ

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Επίσκεψη από τον μικρό φίλο της Λίβερπουλ

Μια αλλιώτικη και ενδιαφέρουσα επίσκεψη είχε η Πάφος. Όπως δημοσίευσε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ο μικρός φίλος της Λίβερπουλ, Ισαάκ βρέθηκε στο προπονητικό κέντρο των γαλάζιων.

Αναλυτικά: 

Ήταν χαρά μας να φιλοξενήσουμε τον Isaac, τον Harley, τη Melissa και τον Alan στο προπονητικό μας κέντρο!

Είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή μας, να περάσουν όμορφες στιγμές με την ομάδα και να γνωρίσουν καλύτερα την οικογένεια της Πάφος FC.

Isaac, ήταν πραγματικά ξεχωριστό που σε είχαμε κοντά μας!

Σας ευχαριστούμε όλους για την επίσκεψη και τις όμορφες στιγμές που μοιραστήκαμε.

Στην Πάφος FC, είστε πάντα ευπρόσδεκτοι!

 

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