Χάλκινος ο Γρηγορίου στο ΤΡΑΠ και 4ο μετάλλιο για την Κύπρο!

Ένα ακόμη χάλκινο μετάλλιο, κατέκτησε η Κύπρος, στο Παγκόσμιο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Σκοποβολής, το οποίο διεξάγεται στην Ταϊπέι.

Στο ΤΡΑΠ, ο Γιώργος Γρηγορίου εξασφάλισε τη συμμετοχή του στον τελικό με 111/125 (21+20+24+23+23). Ο Κύπριος τραπέρ στον τελικό κατέκτησε την 3η θέση με 21 επιτυχίες και εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο. Το χρυσό κατέκτησε ο Ισπανός Daniel De Vicente Fernandez με 28 επιτυχίες και το αργυρό ο Ιταλός Luca Gerri με 26 επιτυχίες.

Το χάλκινο μετάλλιο, το οποίο κατέκτησε ο Γιώργος Γρηγορίου, είναι το τέταρτο για τη χώρα μας, μετά το χρυσό στο ομαδικό του ΣΚΗΤ με τους Κοντόπουλο, Ποντίκη και Περικλέους, το αργυρό του Αντρέα Ποντίκη στο ατομικό του ΣΚΗΤ και το αργυρό του Μάρκου Κοντόπουλου και της Σωτηρούλας Χρίστου στο μικτό ομαδικό στο ΣΚΗΤ.