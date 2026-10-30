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«Ματιές της Μπαρτσελόνα προς τον Μαρτίνες της Γιουνάιτεντ»

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Γερμανός τεχνικός αναζητά έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό

Η Μπαρτσελόνα σκανάρει από τώρα την αγορά, με στόχο να βρει τους κατάλληλους παίκτες που θα μπορέσουν να αναβαθμίσουν ποιοτικά την ομάδα του Χάνσι Φλικ.

Ο Γερμανός τεχνικός αναζητά έναν ακόμη κεντρικό αμυντικό, με την περίπτωση του Λισάντρο Μαρτίνες να μην περνά απαρατήρητη. Ο Αργεντινός αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιλογή για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής των Καταλανών.

Ο Αργεντινός κεντρικός αμυντικός δείχνει δυσαρεστημένος στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τους «κόκκινους διαβόλους» να διανύουν μια δύσκολη αγωνιστική περίοδο. Η κατάσταση στην αγγλική ομάδα ενδέχεται να επηρεάσει τις αποφάσεις του για το μέλλον του, καθώς αναζητά τις κατάλληλες συνθήκες για να συνεχίσει την καριέρα του.

Το συμβόλαιό του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λήγει το καλοκαίρι του 2027, κάτι που η Μπαρτσελόνα θέλει δεδομένα να εκμεταλλευτεί, προκειμένου να τον φέρει στη Βαρκελώνη ως ελεύθερο.

sport-fm.gr

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