Ψάχνεται για Μαυροπάνο η Μπεσίκτας!

Ένα νέο σενάριο με πρωταγωνιστή τον Κωνσταντίνο Μαυροπάνο έρχεται από την Τουρκία, καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα της Fanatik, η Μπεσίκτας εξετάζει την περίπτωση του Έλληνα διεθνή στόπερ της Γουέστ Χαμ ενόψει της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, οι «μαύροι αετοί» αναζητούν λύσεις για την ενίσχυση της αμυντικής τους γραμμής και έχουν προσθέσει στη μεταγραφική τους λίστα το όνομα του 28χρονου κεντρικού αμυντικού.

Ωστόσο, η περίπτωσή του μόνο εύκολη δεν θεωρείται, καθώς η Γουέστ Χαμ δεν εμφανίζεται πρόθυμη να τον παραχωρήσει τον Ιανουάριο. Παρά το γεγονός ότι μετά τον υποβιβασμό της ομάδας από την Premier League την περασμένη σεζόν υπήρχαν σενάρια αποχώρησής του, ο Μαυροπάνος παρέμεινε στον αγγλικό σύλλογο.

Μάλιστα, ο Έλληνας αμυντικός έχει καταγράψει πέντε γκολ σε 11 συμμετοχές τη φετινή σεζόν, αποτελώντας σημαντική μονάδα για τους Άγγλους στην προσπάθειά τους να επιστρέψουν στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Το συμβόλαιό του με τα «σφυριά» έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2028.

Σύμφωνα, πάντως, με όσα μεταφέρουν οι Τούρκοι, μια ιδιαίτερα υψηλή οικονομική πρόταση θα μπορούσε να διαφοροποιήσει τα δεδομένα, ενώ καθοριστική ενδέχεται να αποδειχθεί και η επιθυμία του ίδιου του ποδοσφαιριστή.

Το ίδιο δημοσίευμα υποστηρίζει πως έχουν ήδη πραγματοποιηθεί επαφές με την πλευρά του Μαυροπάνου, με την Μπεσίκτας να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να εξετάζει το ενδεχόμενο να καταθέσει πρόταση, εφόσον ο Έλληνας στόπερ εκφράσει την επιθυμία να αποχωρήσει από τη Γουέστ Χαμ τον Ιανουάριο.

sport-fm.gr