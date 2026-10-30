Ο Φαμπιάνο αποτελεί τον Πρεσβευτή του Ομόνοια Foundation για την περίοδο 2026-27. Ο τερματοφύλακας των πρασίνων έχει γίνει για τα καλά μέρος της ιστορίας των πρασίνων. Από το 2019 όταν έφτασε από… σπόντα στο «Ηλίας Πούλλος», αποδεικνύει χρόνο με τον χρόνο πως δεν είναι απλά ο κίπερ των επιτυχιών, αλλά και ο πιο αγαπητός της κερκίδας, στην παρούσα φάση.

Η επιλογή του από τη διοίκηση χαροποίησε ιδιαίτερα τον κόσμο, καθώς ο Φαμπιάνο δείχνει με κάθε τρόπο πως απολαμβάνει κάθε στιγμή του στο πράσινο στρατόπεδο.