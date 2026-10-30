Μόνο ο Νταβόρ το έζησε!

Απάντηση στη δεύτερη της ήττα στη φετινή σεζόν θα κληθεί να δώσει το ερχόμενο Σάββατο (31/10, 19:00) η ΑΕΛ, πηγαίνοντας στο ΓΣΠ για να αντιμετωπίσει την Ομόνοια, έχοντας κιόλας κόντρα την παράδοση που έχει δημιουργηθεί. Η τελευταία φορά που οι γαλαζοκίτρινοι είχαν κερδίσει τους πρασίνους, σε αγώνα του πρωταθλήματος, ήταν στις 10 Οκτωβρίου 2022, όταν επικράτησαν εντός έδρας με 1-0.

Έκτοτε, με εξαίρεση τη νίκη της ΑΕΛ τον περασμένο Φεβρουάριο (1-2) στο κύπελλο, σε σύνολο εννέα αγώνων, η Ομόνοια πήρε οκτώ νίκες - έξι σε αγώνα πρωταθλήματος και δύο κυπέλλου - και ένα παιχνίδι έληξε ισόπαλο. Την τελευταία επιτυχία της ΑΕΛ, στο πρωτάθλημα επί της Ομόνοιας, έζησε ένας ποδοσφαιριστής από το υπάρχον ρόστερ. Ο λόγος για τον Νταβόρ Ζντραβκόφσκι, ο ξένος με τις περισσότερες συμμετοχές στην ιστορία της ΑΕΛ (σ.σ. πρόσφατα τιμήθηκε για τη συμπλήρωση 200 συμμετοχών).

Ο 28χρονος, που διανύει τη δεύτερη θητεία του στην ομάδα της Λεμεσού, σε εκείνο τον αγώνα είχε αγωνιστεί ως βασικός. Οι πράσινοι κιόλας αποτελούν την ομάδα κόντρα στην οποία ο αρχηγός της ΑΕΛ έχει αγωνιστεί τις περισσότερες φορές και συγκεκριμένα τους αντιμετώπισε σε 15 παιχνίδια (5 νίκες, 5 ισοπαλίες, 13 ήττες). Στο μεταξύ, εκτός επιλογών του Ούγκο Μάρτινς τέθηκε ο Ντένσβιλ, ο οποίος υπέστη θλάση δευτέρου βαθμού και θα μείνει εκτός για ένα μήνα.