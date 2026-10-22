Με «καρέ» αλλαγών και Λουίζ η ενδεκάδα της Πάφου απέναντι στη Ρίγα

Με αδιαπραγμάτευτο στόχο την πρώτη της νίκη στη League Phase του Conference League, η Πάφος υποδέχεται στο στάδιο «Alphamega» τη λετονική Ρίγα.

Ο προπονητής της παφιακής ομάδας Ρικάρντο Σα Πίντο προχώρησε σε τέσσερις αλλαγές στην ενδεκάδα του εν συγκρίσει με το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος με τον ΑΠΟΕΛ, καθώς έδωσε φανέλα βασικού στους Μπρούνο, Λουίζ, Μπρίτο και Άντερσον, οι οποίοι πήραν τις θέσεις των Σέμα, Σούνιτς, Πέπε και Λελέ.

Η ενδεκάδα της Πάφου: Μαγιέσκι, Μπρούνο, Μαέ, Λουίζ, Ν. Ιωάννου, Μπρίτο, Ντράγκομιρ, Γκούγκα, Κορέια, Μπίελ, Άντερσον.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Παπαστυλιανού, Πέτρου, Κίνα, Σέμα, Λελέ, Σούνιτς, Εύζωνα και Κ. Ιωάννου