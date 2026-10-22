Η καυστική απάντηση του Φουρνιέ στην ανάρτηση του Ναν για το σκάνδαλο

Ο Εβάν Φουρνιέ «χτύπησε» και πάλι μέσω των social media! Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού, με σχετικό του post στο X, τοποθετήθηκε για μια ακόμη φορά με τον δικό του... ιδιαίτερο τρόπο -κατά πάσα πιθανότητα- στις ραγδαίες εξελίξεις των τελευταίων δύο ημερών στους κόλπους του ελληνικού μπάσκετ, απαντώντας σε post του αστέρα του Παναθηναϊκού, Κέντρικ Ναν.

Το σκάνδαλο των στημένων αγώνων έχει φέρει «σεισμό» στο άθλημα και ο Πρωταθλητής Ευρώπης με τους ερυθρόλευκους, έγραψε χαρακτηριστικά στον προσωπικό του λογαριασμό: «Η αποτυχία δεν σε καθορίζει. Το πώς αντιδράς σε αυτήν σε καθορίζει. Παραδέξου την σαν άντρας ή κατηγορήστε τους άλλους σαν δειλός. Η επιλογή είναι δική σου».

Failure doesn’t define you. How you respond to it does. Own it like a man, or blame others like a coward. The choice is yours. — Evan Fournier (@EvanFourmizz) October 22, 2026

gazzetta.gr