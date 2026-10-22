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Να την περιμένεις στο... δεύτερο!

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΛΙΟΥ

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Φάνηκε ότι η ΑΕΛ έχει ρέντα στο δεύτερο ημίχρονο

Γι’ ακόμη ένα παιχνίδι, το πέμπτο νικηφόρο, φάνηκε ότι η ΑΕΛ έχει ρέντα στο δεύτερο ημίχρονο.

Με εξαίρεση τον χαμένο αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ, οι γαλαζοκίτρινοι στα υπόλοιπα πήραν το τρίποντο «χτυπώντας» κυρίως στο δεύτερο 45λεπτο. Στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι, σε ένα δίλεπτο (62’-63’) οι Σινγκ και Τζόφρι φρόντισαν για το πέμπτο τρίποντο της πρωτοπόρου. Περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο (61’) είχε μπει και το πρώτο γκολ κόντρα στην Ομόνοια 29ης Μαΐου από τον Ταβάρες, για να έρθει η νίκη στο 81’ με τον Ουντέν να γράφει το τελικό 2-1. 

Στο εκτός έδρας 2-0 επί της Πάφου FC το σκορ άνοιξε αμέσως μετά την ανάπαυλα του πρώτου ημιχρόνου (46’) από τον Μουγκ, ενώ στο 53’ ο Σινγκ έκανε ακόμη πιο γερές τις βάσεις. Με Ανόρθωση και Νέα Σαλαμίνα σκόραρε λίγο πριν από το τέλος του α’ ημιχρόνου, με Τσατάκοβιτς στο 42’ και με Κονσεϊσάο στο 43’, και σφράγισε την επιτυχία, στην πρώτη περίπτωση με τέρμα του Γιανίκ στο 50’ (2-0) και στο 90’ με τον Γκόμες (2-1).

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