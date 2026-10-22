Ναν για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ: «Θέλω πίσω τα τρόπαιά μου»

Οι εξελίξεις γύρω από το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ έχουν προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, ενώ μάλιστα ορισμένοι αθλητές έχουν τοποθετηθεί επί του θέματος. Ο Κέντρικ Ναν είναι ένας από αυτούς.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός γκαρντ των «πρασίνων» σχολίασε κάτω από ανάρτηση των «basketballmaniacs» στο Instagram όπου φαίνονται τα χρήματα, οι φωτογραφίες και τα αναμνηστικά των ομάδων που βρέθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων.

Ο Κέντρικ Ναν έγραψε: «Θέλω πίσω τα τρόπαιά μου, με όλο τον σεβασμό».

gazzetta.gr