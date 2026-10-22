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Μπαρτζώκας: «Εγώ και ο Ολυμπιακός είμαστε υπέρ της νομιμότητας, είναι καλύτερο να μην υπάρχουν σκιές»

ΓΗΠΕΔΟ

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Για το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη Media Day του Ολυμπιακού ενόψει του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε (23/10, 21:30).

Στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει το ελληνικό μπάσκετ με τους στημένους αγώνες αναφέρθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη Media Day του Ολυμπιακού ενόψει του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε (23/10, 21:30).

Ο προπονητής των Πειραιωτών τόνισε πως ο ίδιος και η ομάδα του είναι υπέρ της νομιμότητας, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι: «είναι καλύτερο να μην υπάρχουν σκιές και θα πρέπει να αποφανθεί η δικαιοσύνη για το τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει».

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας:

«Είναι αποκαλύψεις πολύ έντονες που συγκλονίζουν το ελληνικό μπάσκετ γιατί δεν είναι κάτι που μπορείς να το προσπεράσεις. Εγώ προσωπικά και η ομάδα μου είμαστε υπέρ της διαφάνειας, υπέρ της νομιμότητας.

Άρα λοιπόν είναι καλύτερο να μην υπάρχουν σκιές, να αποφανθεί η δικαιοσύνη για το τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει. Θα παρακολουθήσουμε και εμείς όπως όλοι με ενδιαφέρον, προσπαθώντας βέβαια να μην ξεφύγουμε από τη ρουτίνα μας που είναι πολύ απαιτητική».

Παράλληλα, ο Μπαρτζώκας μίλησε και για ενδεχόμενη προσθήκη παίκτη, επιβεβαιώνοντας ότι οι «ερυθρόλευκοι» είναι στην αγορά για να ενισχυθούν: «Αληθεύει ότι είμαστε στην αγορά γιατί οι τραυματισμοί και τα κενά αυτή τη στιγμή αυτό επιτάσσουν. Αλλά ακόμα και αν δεν υπήρχαν αυτά εμείς πάντα με τους προέδρους κοιτάμε την αγορά και έχουμε μια επικοινωνία στο πως θα μπορέσει η ομάδα μας, ανάλογα με τα κενά που θα προκύψουν μέσα στη χρονιά, να τα καλύψει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, αλλά το γεγονός ότι είμαστε στην αγορά και κοιτάμε είναι δεδομένο».

Όσον αφορά το θέμα του Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο πολύπειρος τεχνικός έκανε λόγο πως: «Οι αποφάσεις τέτοιου είδους δεν καμία έχουν σχέση με τις αρχές μας και όχι με ένα μεμονωμένο παιχνίδι. Δεν έχει καμία σχέση. Πρέπει να μείνεις πιστός στις αρχές σου ακόμα και αν πρέπει να παίξω εγώ, το λέω με υπερβολή».

sport-fm.gr

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