Μεγάλη κουβέντα από τον Τζέραρντ για τον Κέιν!

Ο Χάρι Κέιν συνεχίζει να επιδεικνύει την κλάση του φορώντας τη φανέλα της Μπάγερν Μονάχου.

Ο Άγγλος διεθνής επιθετικός σκόραρε και μοίρασε μία ασίστ στη χθεσινή ισοπαλία (2-2) με την Άρσεναλ, στην 3η αγωνιστικής της League phase του Champions League

Μια ακόμα εξαιρετική εμφάνιση που προκάλεσε τον θαυμασμό του Στίβεν Τζέραρντ.

«Ας εκτιμήσουμε αυτό το μεγαλείο, γιατί ακριβώς αυτό ενσαρκώνει. Είναι ίσως ο κορυφαίος Άγγλος παίκτης όλων των εποχών, και αυτό είναι το μεγαλύτερο κομπλιμέντο που μπορώ να του κάνω», δήλωσε ο Στίβεν Τζέραρντ, πρώην αστέρας της Λίβερπουλ, μιλώντας στο TNT Sports.

«Αν σκεφτεί κανείς όλους τους απίστευτους παίκτες που έχουμε δει, ο Χάρι Κέιν σίγουρα συγκαταλέγεται ανάμεσά τους», πρόσθεσε.

Ο 33χρονος Κέιν έχει πετύχει δέκα γκολ σε 11 αναμετρήσεις με την ομάδα του Μονάχου τη φετινή σεζόν.