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Τιμωρείται για το πανό με το αλυσοπρίονο η Παρί

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Παρί Σεν Ζερμέν αναμένεται να τιμωρηθεί από την UEFA για το πανό με το αλυσοπρίονο που ανήρτησαν οι οπαδοί της στον αγώνα του Champions League κόντρα στη Μπαρτσελόνα.

Η Παρί Σεν Ζερμέν φέρεται να αντιμετωπίζει πειθαρχικές κυρώσεις από την UEFA, μετά από την επίσημη καταγγελία που κατέθεσε η Μπαρτσελόνα στην Ομοσπονδία για τα πανό που ανήρτησαν οι οπαδοί της γαλλικής ομάδας στο «Παρκ Ντε Πρενς», κατά τη μεταξύ τους αναμέτρηση για το Champions League.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας «Mundo Deportivο» η UEFA αναμένεται να ασκήσει κυρώσεις στους δις πρωταθλητές Ευρώπης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν οικονομικές ποινές, ενώ θα μπορούσε να εξεταστεί μέχρι και το ενδεχόμενο μερικού κλεισίματος των εξέδρων του σταδίου.

Θυμίζουμε ότι το μεγάλο πανό που τοποθετήθηκε πίσω από την εστία απεικόνιζε μια τεράστια μασκοφόρο φιγούρα, που έμοιαζε με τον Michael Myers από την ταινία «Halloween» ή τον Leatherface από το «The Texas Chainsaw Massacre», να είναι ντυμένη στα χρώματα του συλλόγου και να κρατάει ένα αλυσοπρίονο για να καταστρέψει το έμβλημα της Μπαρτσελόνα, συνοδευόμενη από τη λεζάντα «Παριζιάνικη σφαγή», ενώ υπήρχαν και κάποια αλλα μικρότερα πανό που περιείχαν προσβλητικά συνθήματα κατά των «Μπλαουγκράνα».

Η Καταλανοί από την πλευρά τους επιβεβαίωσαν ότι θα αναφέρουν το περιστατικό, λέγοντας ότι η εικόνα αντιβαίνει στον σεβασμό και το fair play που αναμένονται στο ποδόσφαιρο.

Άλλωστε και ο πειθαρχικός κώδικας της UEFA απαγορεύει τα προκλητικά μηνύματα που δεν ταιριάζουν σε αθλητικές εκδηλώσεις και καθιστά τους διοργανωτές συλλόγους υπεύθυνους για την τάξη και την ασφάλεια στα γήπεδα τους.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

Ευρωπαικες Διοργανωσεις

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