Αρνούνται τις κατηγορίες και οι έξι κατηγορούμενοι - Θα προσκομίσει παραστατικά ο διαιτητής για τις 820.000

Όλες τις εξελίξεις που προέκυψαν σήμερα από την Ευελπίδων και την παρουσία των έξι κατηγορούμενων στο γραφείο του ανακριτή μετέφερε η Έλενα Γαλάρη στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.

Στο παρακάτω βίντεο αφού ανέφερε ότι έχουν πάρει όλοι προθεσμία για να απολογηθούν με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Βαγγέλη Λιόλιο να αναμένεται να το κάνει αυτό την Κυριακή επισημαίνεται ότι και οι έξι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες και υποστηρίζουν ότι αυτές θα καταπέσουν με τις απολογίες τους.

Ο διαιτητής σε σπίτι του οποίου βρέθηκε το ποσό των 820.000 ευρώ υποστηρίζει ότι τα χρήματα αυτά έχουν προέρθει από τις επαγγελματικές του δραστηριότητες και μάλιστα υποστηρίζει ότι θα φέρει τα σχετικά έγγραφα, παραστατικά, τα οποία δικαιολογούν την κατοχή του ποσού αυτού.

sport-fm.gr