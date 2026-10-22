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Δικηγόρος Λιόλιου για υπόθεση στημένων αγώνων: «Κακοστημένη σκευωρία»!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο δικηγόρος του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, Παναγιώτης Παπαϊωάννου, έκανε λόγο για κακοστημένη σκευωρία αναφορικά με την εμπλοκή του πελάτη του στην υπόθεση στημένων αγώνων!

Μιλώντας έξω από την Ευελπίδων και αφότου έλαβαν προθεσμία οι έξι συλληφθέντες ώστε ν’ απολογηθούν, παραμένοντας στη ΓΑΔΑ μέχρι να το πράξουν, ο Παναγιώτης Παπαϊωάννου που εκπροσωπεί νομικά τον Βαγγέλη Λιόλιο, είπε:

«Είμαι ένας άνθρωπος που μετράει τα λόγια του, δεν λέει υπερβολές και δεν συνηθίζω να κάνω το μαύρο - άσπρο. Θα απευθύνω μια έκκληση σε όλα τα media. Όχι τυπική, αλλά ουσιαστική. Μην πιστεύετε τα διοχετευόμενα γιατί θα αποφλοιωθεί πάρα πολύ σύντομα το πόσο κακοστημένη σκευωρία υπάρχει. Και γιατί υπάρχει; Γιατί όλοι αυτοί οι οποίοι καταγγέλλουν έχουν ήδη από πριν από τον κατηγορούμενο πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, καταγγελθεί, ζητήσει να ελεγχθούν, μηνυθεί και οι υποθέσεις τους βρίσκονται σε εξέλιξη ήδη από μηνώ

Ρωτήστε λοιπόν, και διασταυρώστε για ποιον λόγο βρέθηκαν ένας μάρτυρας ο οποίος προ ετών -είναι γνωστά και δημόσια τα στοιχεία του, τι πάθαινε, τι είχε εμπλακεί κτλ., ένας διαιτητής ο οποίος έμεινε στάσιμος, και τρεις μηνυθέντες -με ποιον τρόπο αυτοί και για ποιον λόγο- έφτασαν να κατηγορήσουν έναν άνθρωπο με γνωστή και μόνιμη κατοικία και να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης, απόλυτα άκυρο κατά τη δική μας νομική άποψη, και να έρχεται ένας άνθρωπος που είναι γνωστός και προσβάσιμος παντού και κατά τα πάντα, και ο οποιός έχει δηλώσει ότι θα αλλάξει το επίπεδο του ελληνικού μπάσκετ, αυτό θα πληρώσει, αυτό πληρώνει τώρα με την κράτησή του…

Το ότι είχε αλλάξει το κατά κοινώς λεγόμενο τα «κόζια». Έχουν αλλάξει αυτά. Ορισμένα πράγματα τα σταμάτησε να γίνονται».

sport-fm.gr

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