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Ο Φόντεν αναδείχθηκε «Player of the Week» του Champions League με το χατ-τρικ κόντρα στην ΑΕΚ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Φιλ Φόντεν πραγματοποίησε εκπληκτική εμφάνιση στη νίκη της Μάντσεστερ Σίτι επί της ΑΕΚ και αναδείχθηκε ο κορυφαίος παίκτης της τρίτης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Το βράδυ της Τρίτης (20/10) ο Φιλ Φόντεν ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με την ΑΕΚ στο «Etihad», με τους «πολίτες» να επικρατούν με το ευρύ 5-1 επί της Ένωσης για την τρίτη αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο Βρετανός μεσοεπιθετικός πραγματοποίησε ένα εκπληκτικό βράδυ, καθώς είχε συμμετοχή στα τέσσερα από τα τέρματα που πέτυχε η ομάδα του, πετυχαίνοντας χατ-τρικ με γκολ στο 34', 65' και 85', ενώ, ήταν εκείνος που «σέρβιρε» το 3-1 στον Σερκί στο 57ο λεπτό.

Η εντυπωσιακή του εμφάνιση δεν του χάρισε μονάχα το βραβείο του MVP της αναμέτρησης, αλλά και εκείνο ολόκληρης της αγωνιστικής, με τον 26χρονο διεθνή άσο να αναδεικνύεται «Player of the Week», αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Νίκο Παζ της Κόμο και στην τρίτη τον Ρίο Ενγκουμόα της Λίβερπουλ.

Μάλιστα, η διοργανώτρια αρχή δημοσίευσε και βίντεο με τα «κατορθώματά» του κόντρα στην ΑΕΚ.

sport-fm.gr

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ΔΙΕΘΝΗΕυρωπαικες Διοργανωσεις

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