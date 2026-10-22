Καταγγελία Ουκρανού διαιτητή για Κορομηλά: «Μου έδινε 10.000€ για να βοηθήσω την Ούνικς που είχε Έλληνες»

Σεισμός στο ελληνικό μπάσκετ τις τελευταίες ώρες μετά το σκάνδαλο για στημένους αγώνες, ενώ στη ΓΑΔΑ θα παραμείνουν μέχρι να απολογηθούν οι έξι συλληφθέντες (Λιόλιος, Τσαρούχα, Μαυραγάνης, Παπαπέτρου, Πηλοϊδης και Κορομηλάς).

Το Mega και η εκπομπή Live news αποκάλυψε μια καταγγελία του πρώην διεθνή διαιτητή Μίκολα Αμπρόσοφ, ο οποίος κατονομάζει τον Ηλία Κορομηλά για υπόθεση φερόμενης απόπειρας δωροδοκίας ύψους 10.000 ευρώ.

Στο ρεπορτάζ αναφέρεται πως ο Ουκρανός κατήγγειλε πως τον πλησίασε ο Κορομηλάς και του ζητούσε έναντι 10.000 για να βοηθήσει την Ούνικς να επικρατήσει στην αναμέτρηση κόντρα στη Μονακό στον τελικό του Eurocup το 2021. Μάλιστα τονίζεται στο ρεπορτάζ πως και στο ημίχρονο του είχε ζητηθεί να επηρεάσει το ματς υπέρ της Ούνικς που είχε Έλληνες προπονητές.

Μόλις πληροφορήθηκε για την έρευνα για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων, ήρθε και τα κατέθεσε αυτά στα πλαίσια της ελληνικής έρευνας.

gazzetta.gr