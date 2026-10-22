Γλίτωσε τα χειρότερα αλλά έχασε έδαφος η Πάφος

Αποτυχία μπορεί να θεωρηθεί για την Πάφο η εντός έδρας ισοπαλία (1-1) με τη Ρίγα για τη 2η αγωνιστική του Conference League, παρότι γλίτωσε τα χειρότερα, καθώς βρέθηκε να χάνει (67΄) και πήρε τον βαθμό χάρη σε γκολ του Μπίελ στο 78ο λεπτό.

Η ομάδα του Ρικάρντο Σα Πίντο, η οποία έκανε ένα κακό πρώτο ημίχρονο, βελτιώθηκε στο δεύτερο, όμως το γκολ του Φερέιρα τής έβαλε δύσκολα. Η ισοφάριση... χρυσώνει το χάπι και της δίνει τον πρώτο της πόντο στη διοργάνωση, εντούτοις, νοουμένου πως πέρασαν οι δύο εκ των έξι αγώνων κι έχει παρέλθει το θεωρητικά πιο εύκολο ματς με τους Λετονούς, οι πιθανότητες για πρόκριση έστω στη νοκ-άουτ φάση, δεν είναι πλέον με το μέρος της.

Την επόμενη (3η) αγωνιστική η Πάφος φιλοξενείται από την Τβέντε στην Ολλανδία (5/11, 22:00) ενώ θα ακολουθήσουν οι αγώνες με Μίντιλαντ (26/11, εντός), Μιάλμπι (1/12, εκτός) και Χαρτς (17/12, εντός). Προς το παρόν στρέφει την προσοχή της στο πρωτάθλημα και τον αγώνα της Δευτέρας (26/10) με τη Νέα Σαλαμίνα.

Ο αγώνας

Το ματς ξεκίνησε με την Πάφο να χάνει μεγάλη ευκαιρία στο 4΄ με άστοχο πλασέ του Άντερσον από ευνοϊκή θέση, όμως αυτό δεν ήταν προμήνυμα για το τι θα ακολουθούσε, καθώς οι Λετονοί, είχαν την υπεροχή κι απώλεσαν μεγάλο αριθμό ευκαιριών για να ανοίξουν το σκορ. Το γκολ του Ραμίρες (5΄) ακυρώθηκε ορθώς με υπόδειξη οφσάιντ, ενώ από τα μέσα του ημιχρόνου κι έπειτα η Ρίγα απείλησε σε πέντε περιπτώσεις την εστία του Μαγιέσκι, με κορυφαίες φάσεις την άσοτχη προβολή του Ντιόπ στο 22΄ και το δοκάρι του Αουανί στο 33΄. Η ομάδα του Σα Πίντο είχε μετά από πολλή ώρα φάση στο 44΄, με άστοχη κεφαλιά του Άντερσον.

Παρότι στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου η Πάφος πατούσε καλύτερα, το γκολ το βρήκε η Ρίγα, με γκολ του Φερέιρα δύο λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς. Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι απείλησαν και με δεύτερο γκολ, ωστόσο η κυπριακή ομάδα κατόρθωσε στο 76΄ να φτάσει στην ισοφάριση, με δυνατό σουτ του Μπίελ μετά από ασίστ του Σέμα. Το γκολ της Πάφου έδωσε στους παίκτες της ζωντάνια κι ενέργεια και πίεσαν για την ανατροπή, πλησιάζοντας σε αυτήν με σουτ του Λελέ στο 80΄ και την κεφαλιά του Μπρούνο στις καθυστερήσεις, όμως το δεύτερο γκολ και το πρώτο τρίποντο δεν ήρθαν ποτέ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Τέλος αγώνα

90+3' Σουτ του Λουίζ, πολύ άστοχο.

90+1' Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο με κεφαλιά του Μπρούνο, μάζεψε ο Πίριτς!

90' Kίτρινη κάρτα στον Τονίσεφς.

-Τρία λεπτά οι καθυστερήσεις.

88' Κίτρινη κάρτα στον Σέμα.

80' Σουτ του Λελέ, λίγο έξω!

76' ΓΚΟΛ, 1-1 ισοφαρίζει η Πάφος με τον Μπίελ! Με ωραίο δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή μετά από ασίστ του Σέμα.

71' Σουτ του Μπρούνο, κόντραρε, στην εξέλιξη της φάσης ανάποδο του Μπίελ, έξω.

70' Ο Σέμα στη θέση του Γκούγκα.

69' Μεγάλη ευκαιρία για τη Ρίγα να διπλασιάσει τα γκολ της, ο Μπανταμόσι από κοντά πλάσαρε έξω.

67' ΓΚΟΛ, 1-0 η Ρίγα με τον Φερέιρα. Μετά από γύρισμα από αριστερά βρέθηκε αφύλακτος στο δεύτερο δοκάρι και σκόραρε με κοντινό πλασέ.

65' Ο Λελέ περνά στη θέση του Άντερσον.

61' Κίνα αντί Κορέια.

49' Κίτρινη κάρτα στον Σούνιτς.

46' Eυκαιρία για την Πάφο με πλασέ του Άντερσον, έξω.

46' Σούνιτς αντί Μπρίτο.

Δεύτερο ημίχρονο

-Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις

45' Σουτ του Κορέια, απέκρουσε ο Πίριτς.

44' Καλή φάση μετά από ώρα για την Πάφο με τον Άντερσον που με κεφαλιά έστειλε την μπάλα μόλις έξω.

42' Σουτ του Ραμίρες, άστοχο.

38' Σουτ του Σίλβα, μάζεψε ο Πίριτς.

-Τα βρίσκει σκούρα μέχρι τώρα η Πάφος η οποία πρέπει να νιώθει τυχερή που έχει κρατήσει μέχρι στιγμής το μηδέν.

33' Αγγίζει ξανά το γκολ η Ρίγα με σουτ του Αουανί στο δοκάρι!

32' Σουτ του Ντιόπ, λίγο έξω.

27' Πλασέ του Ραμίρες, έξω. Συνεχίζουν να απειλούν οι Λετονοί.

22' Μεγάλη ευκαιρία για τη Ρίγα με τον Ντιόπ που με προβολή στο δεύτερο δοκάρι δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

20' Σουτ του Πέπε, άστοχο.

11' Στο έδαφος μετά από κτύπημα ο τερματοφύλακας της Ρίγα Πίριτς. Ακολούθησε γκολ του Άντερσον όμως ακυρώθηκε για φάουλ του Κορέια στον Πίριτς ο οποίος δέχεται τις πρώτες βοήθειες.

-Ακυρώθηκε από το VAR το γκολ των Λετονών.

-Φαίνεται εκτεθειμένος ο σκόρερ, περιμένουμε την απόφαση του VAR.

5' ΓΚΟΛ, 1-0 η Ρίγα με πλασέ του Ραμίρες.

4' Μεγάλη ευκαιρία για την Πάφο με τον Ντράγκομιρ που μετά από γύρισμα του Άντερσον πλάσαρε από την καρδιά της περιοχής όντας αφύλακτος και αστόχησε!

2' Πρώτη τελική για τη Ρίγα με κεφαλιά του Ραμίρες, έξω.

-Ξεκίνησε η αναμέτρηση. Καλή επιτυχία στην Πάφο!

ΠΑΦΟΣ: Μαγιέσκι, Μπρούνο, Μαέ, Λουίζ, Ν. Ιωάννου, Μπρίτο (46΄ Σούνιτς), Ντράγκομιρ, Γκούγκα (70΄ Σέμα), Κορέια (62΄ Κίνα), Μπίελ, Άντερσον (65΄ Λελέ).

ΡΙΓΑ: Πίριτς, Τονίσεφς, Μούσα, Γουάσομ, Γιουρκόφσκις, Άνκρα, Αουανί (78΄ Τσερνομόρντιτς), Ντιόπ (65΄ Φερέιρα), Σικέιρα, Ουλάντ (88΄ Σακό), Ραμίρες (65΄ Μπανταμόσι)

ΣΚΟΡΕΡ: 76' Μπίελ / 67΄ Φερέιρα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 49' Σούνιτς, 88΄ Σέμα / 90΄ Τονίσεφς

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μαριάν Μπάρμπου (Ρουμανία)

VAR: Αντριάν Κοστρέιε (Ρουμανία)