Τρόμος σε 11΄!

11 λεπτά χρειάστηκα η ομάδα του Σα Πίντο στο δεύτερο μέρος, όχι για να επιβληθεί του αντιπάλου αλλά για να τελειώσει το ματς κόντρα στην Ανόρθωση.

Με την «Κυρία» να βρίσκει γκολ προς το τέλος του πρώτου μέρους, θα περίμενε κανείς πως η Πάφος θα ήταν επηρεασμένη τουλάχιστον στα πρώτα στάδια του αγώνα μετά την ανάπαυλα.

Όχι μόνο δεν ήταν λοιπόν αλλά κατάφερε να κλειδώσει το διπλό μέχρι το 57΄. Ένα 11λεπτο... τρόμος για τους Παφίτες οι οποίοι είχαν: ΓΚΟΛ για το 1-1 στο 46΄, ΓΚΟΛ για το 1-2 στο 48΄, δοκάρι στο 55΄και ΓΚΟΛ για το 1-3 στο 57΄.

Έντεκα λεπτά ήταν αρκετά για την Πάφο να δείξει την ποιότητά της σε μία δύσκολη έδρα και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα.

α.ψ