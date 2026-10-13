Ξέσπασμα ποιότητας και τρίποντο ψυχολογίας

Μέσα σε λίγα λεπτά η Πάφος FC απέδειξε πόση ποιότητα διαθέτει ως ομάδα και γιατί θεωρείται ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ στον αγώνα με την Ανόρθωση στο «Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος», με αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο σαρανταπεντάλεπτο έφερε τούμπα το παιχνίδι, επικρατώντας με 3-1.

Η διάθεση και η αποτελεσματικότητα που έδειξε το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο με το «καλημέρα» της επανάληψης, δείχνουν μια ομάδα που δεν ήθελε με τίποτα να αφήσει βαθμούς στη Λάρνακα. Αφού ο Ζαγκέ (46’) έφερε το παιχνίδι στα ίσα, στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Λελέ (48’, 57’). Υπάρχει ιδιαίτερη ικανοποίηση για το γεγονός ότι ο 29χρονος Βραζιλιάνος επιθετικός σκόραρε για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα, και μάλιστα δύο φορές. Θυμίζουμε ότι ο Λελέ σημείωσε μέχρι τώρα άλλα τρία γκολ, δύο στην Ευρώπη, ενώ ήταν αυτός που χάρισε το τρόπαιο του Σούπερ Καπ στην Πάφο απέναντι στην Ομόνοια.

Εκτός από τη βαθμολογική της αξία, η νίκη απέναντι στην Ανόρθωση ήταν ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά την τόνωση του ηθικού των ποδοσφαιριστών, καθώς ακολουθεί την επόμενη Πέμπτη, στην Ιταλία (22:00), ο αγώνας απέναντι στην Αταλάντα, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Phase του Conference League. Έχοντας επίγνωση των δυσκολιών, οι κυανόλευκοι προετοιμάζονται πλέον για την αναμέτρηση στο Μπέργκαμο, με στόχο τη μεγάλη έκπληξη.