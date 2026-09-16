Δεν μένει στο ντέρμπι ο Σα Πίντο

Η Πάφος πέτυχε μία πολύ σημαντική νίκη στην «Αρένα», ο οποία την ανέβασε στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο προπονητής της ομάδας Ρικάρντο Σα Πίντο, τόνισε στο πλαίσιο των δηλώσεών του μετά το ματς, πως ο στόχος να προσπεράσει τους κιτρινοπράσινους η Πάφος, επετεύχθη. Από εκεί και πέρα, θα είναι μεγάλο λάθος να μείνουν οι παίκτες των γαλάζιων σε αυτό το μεγάλο αποτέλεσμα κι ενώ ακολουθεί ένα «ύπουλο» παιχνίδι με την ΑΕΛ στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής.

Πέραν του ότι πρόκειται για ένα εντός έδρας ντέρμπι, το γεγονός ότι προηγείται της διακοπής του πρωταθλήματος, το κάνει ακόμα πιο σημαντικό. Κι αυτό διότι, το συναίσθημα που αφήνει ένα ενδεχόμενο κακό αποτέλεσμα σε μία τέτοια περίπτωση, έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια απ΄ ότι θα είχε εάν έπειτα από λίγες μέρες ακολουθούσε ένα άλλο ματς.

Ο προπονητής λοιπόν των Παφιτών φρόντισε να καταστήσει σαφές στους παίκτες του, πως πρέπει άμεσα να ξεχάσουν το διπλό στην «Αρένα», προσεγγίζοντας με τη μέγιστη σοβαρότητα το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Άλλωστε, η ομάδα της Λεμεσού φέτος έχει κάνει σημαντική αναβάθμιση στο ρόστερ της και δείχνει ικανή να κάνει τη ζημιά στο «Στέλιος Κυριακίδης». Εάν η Πάφος καταφέρει να «κολλήσει» δεύτερη σερί νίκη, τότε θα πάει στη διακοπή υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις.