Ολίσε: Έχει προσφέρει 22 γκολ σε 29 ματς κι απειλεί τη θέση του Ντεμπελέ

Δύο γκολ, μία ασίστ και μια τεχνική συνεργασία που αρχίζει να αναπτύσσεται με τους Ραγιάν Σερκί και Ντεζιρέ Ντουέ: Ο Μάικλ Ολίσε γλίτωσε τον Ζινεντίν Ζιντάν από την πρώτη του ήττα στον πάγκο της εθνικής Γαλλίας τη Δευτέρα (5/10), απέναντι στο Βέλγιο (4-1), επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί τον πλέον απαραίτητο ποδοσφαιριστή στο ξεκίνημα της θητείας του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού.

Χρειάστηκε να φτάσουμε στις τελευταίες μέρες αυτού του δεκαπενθημέρου του Nations League για να... ακούσουμε επιτέλους τη φωνή του εξτρέμ της Μπάγερν Μονάχου, ο οποίος είναι εντυπωσιακός μέσα στο γήπεδο, αλλά απρόσιτος και λιγομίλητος έξω από αυτό.

Μιλώντας στο μικρόφωνο του TF1, που μετέδιδε την αναμέτρηση, ο Ολίσε δεν θέλησε να... προβάλει τον εαυτό του. «Παίξαμε καλά στο τέλος. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν δύσκολα», αρκέστηκε να δηλώσει ο γεννημένος στο Λονδίνο ποδοσφαιριστής, σπεύδοντας να διευκρινίσει: «Απέναντι σε ομάδες που αμύνονται χαμηλά είναι πάντα δύσκολο, αλλά συνεχίσαμε την προσπάθεια και στο τέλος τα πήγαμε καλά».

Όταν, μάλιστα, του επισημάνθηκε ότι οι φίλαθλοι στο «Stade de France», μαγεμένοι από το ταλέντο του, τροποποίησαν το σύνθημα που αφιέρωναν πέρυσι στον Ουσμάν Ντεμπελέ, τραγουδώντας πλέον «Ο Ολίσε για τη Χρυσή Μπάλα», ο Γαλλοβρετανός χαμογέλασε αμήχανα και περιορίστηκε να απαντήσει: «Δεν έχω τίποτα να πω».

Ούτε ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής της Γαλλίας αποδείχθηκε ιδιαίτερα πιο ομιλητικός από τον ποδοσφαιριστή του, αν και παραδέχθηκε ότι «αυτό που κάνει ο Ολίσε είναι απλώς εξαιρετικό». Η επιτυχία της πρώτης συγκέντρωσης της εθνικής Γαλλίας υπό τις οδηγίες του Ζιντάν, η οποία ολοκληρώθηκε με τρεις νίκες και μία ισοπαλία, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον εξτρέμ της Μπάγερν Μονάχου.

Ο Ολίσε εξελίχθηκε στον πραγματικό ηγέτη των «τρικολόρ», ελλείψει του Κιλιάν Μπαπέ, ο οποίος τραυματίστηκε πρόωρα στην πρώτη αναμέτρηση με την Τουρκία, αλλά και εξαιτίας της αναποτελεσματικότητας του Ουσμάν Ντεμπελέ με τη φανέλα της εθνικής Γαλλίας. Η σύγκριση με τον «Ντεμπούζ», τον οποίο ο Ολίσε αντικατέστησε στην ίδια ακριβώς θέση, στο δεξί άκρο της επίθεσης, τη Δευτέρα (5/10), με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα και ενώ η Γαλλία βρισκόταν πίσω στο σκορ με 1-0 από το Βέλγιο, είναι αμείλικτη.

Εάν προσθέσουμε τα γκολ και τις ασίστ τους με την εθνική ομάδα, ο ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν και κάτοχος της Χρυσής Μπάλας του 2025 έχει συμμετάσχει άμεσα σε 19 γκολ σε 71 διεθνείς συμμετοχές. Ο Ολίσε, μετά από αυτή τη συγκέντρωση των εθνικών ομάδων τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, έχει ήδη συμμετάσχει άμεσα σε 22 γκολ σε μόλις 29 συμμετοχές.

Το εντυπωσιακό ημίωρο που πραγματοποίησε στο «Stade de France» απέναντι στους Βέλγους αποτέλεσε απλώς την κορύφωση τριών ακόμη αγώνων, στους οποίους φόρεσε κάθε φορά τον «μανδύα» του κορυφαίου παίκτη του αγώνα. Στην Τουρκία (1-0), σε έναν αγωνιστικό χώρο που βρισκόταν στα όρια του ακατάλληλου, ήταν εκείνος που τροφοδότησε τον Μπαπέ, λίγο πριν από τον τραυματισμό του, για το πρώτο γκολ της εθνικής Γαλλίας στην εποχή Ζιντάν.

Ήταν και πάλι ο ίδιος που, στις Βρυξέλλες, χάρισε τη νίκη στους Γάλλους με ένα εκπληκτικό γκολ, έπειτα από μια φανταστική ατομική ενέργεια, σε μια αναμέτρηση την οποία οι σημαντικά ανανεωμένοι «τρικολόρ» κυριαρχούσαν, χωρίς ωστόσο να μπορούν να διασπάσουν τη βελγική άμυνα (1-0).

Τέλος, απέναντι στους Ιταλούς, οι οποίοι βρίσκονται σε φάση αναβίωσης του περίφημου «κατενάτσιο», ήταν εκείνος που σημείωσε το γκολ της Γαλλίας έπειτα από εκτέλεση φάουλ, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αποτρέψει την ισοφάριση της «Σκουάντρα Ατζούρα» λίγα λεπτά αργότερα (1-1).

Έχοντας αποσπάσει ομόφωνα εγκωμιαστικά σχόλια από τον ευρωπαϊκό Τύπο και γνωρίζοντας την αποθέωση από τους Γάλλους φιλάθλους, οι οποίοι του επιφυλάσσουν το θερμότερο χειροκρότημα όταν ο εκφωνητής του γηπέδου ανακοινώνει τα ονόματα των ποδοσφαιριστών πριν από τους αγώνες, ο Ολίσε έχει πλέον εδραιωθεί στο δεξί άκρο της επίθεσης.

Θα μπορούσε, όμως, να στείλει στον... πάγκο τον Ντεμπελέ, ο οποίος απογοήτευσε έντονα σε αυτή την επιστροφή στις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας, όταν ο Κιλιάν Μπαπέ επιστρέψει από τον τραυματισμό του; Ο ίδιος, εάν του έθεταν αυτή την ερώτηση, θα την απέρριπτε χωρίς δεύτερη σκέψη. Αρκείται στον ρόλο του ανθρώπου που δίνει τις λύσεις στην εθνική Γαλλίας. Και ο Ζινεντίν Ζιντάν είναι εκείνος που τον ευχαριστεί...