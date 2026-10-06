Περιοριστικά μέτρα σε 22 οπαδούς της Γιουβέντους και της Τορίνο

Τα 22 άτομα είναι μέλη οργανωμένων οπαδών («ultras») της Γιουβέντους και της Τορίνο, οι οποίοι συγκρούστηκαν έξω από το στάδιο «Ολίμπικο» στο Τορίνο στις 24 Μαΐου, την τελευταία αγωνιστική της περασμένης σεζόν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας (6/10), κατηγορούνται για ρίψη μπουκαλιών, πετρών και εκρηκτικών μηχανισμών, καθώς και για πρόκληση επεισοδίων και συμπλοκές. Εννέα αστυνομικοί τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να κρατήσουν σε απόσταση τις αντίπαλες ομάδες οπαδών. Ένας 36χρονος οπαδός της Γιουβέντους υπέστη σοβαρό τραύμα στο κεφάλι, αφού χτυπήθηκε από κάλυκα δακρυγόνου κατά τη διάρκεια των επεισοδίων.

Σε άλλους 20 οπαδούς, που κατηγορούνται για εμπλοκή στα επεισόδια, επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα. Ο αγώνας του Μαΐου έληξε ισόπαλος με σκορ 2-2. Η Γιουβέντους και η Τορίνο είναι προγραμματισμένο να αναμετρηθούν ξανά για τη Serie A στο «Allianz Stadium» -την έδρα της Γιουβέντους, στις 6 Ιανουαρίου.

sdna.gr